Ночь на 17 июля станет самой холодной в Москве за последнее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ночь на пятницу, 17 июля, станет самой холодной в столице за последнее время. Температура воздуха опустится до 12 градусов, рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с каналом "Осторожно, Москва".

При этом в светлое время суток такого похолодания не предвидится. Согласно ее прогнозу, температура будет соответствовать климатической норме и составит 20–25 градусов.

"И дождей пока не ожидается. Таких обильных, как на выходных, точно пока не будет", – указала синоптик.

Теплая погода не ограничится только пятницей – она задержится в мегаполисе примерно на 3–4 дня. Однако и при таких прогнозах воздух не прогреется выше 30 градусов.

Как пояснял метеоролог Михаил Леус, ожидаемая в европейских странах жара не коснется Центральной России, поскольку погода на этих территориях в этот период находится в противофазе волн Россби. То есть если в западноевропейских странах сейчас наблюдается аномальная жара, то в европейской части РФ показания в лучшем случае недалеки от климатической нормы.