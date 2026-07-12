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13 июля, 16:26

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Нутрициолог Резенова назвала реальную опасность мармеладных червяков для детей

Еда с диагнозом? Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением

В министерстве просвещения РФ раскритиковали желание детей есть мармелад в виде червяков. Чем такой продукт может быть вреден для здоровья и способны ли гастрономические предпочтения свидетельствовать о проблемах с психикой, разбиралась Москва 24.

Новый диагноз?

Фото: 123RF.com/bhofack2

Минпросвещения РФ оценило вред для детей мармелада в форме червей. Ведомство не считает адекватным потребность попробовать такие сладости.

Нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребенка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов, продиктованных зарубежными видеороликами.
из сообщения Минпросвещения РФ

Кроме того, по мнению специалистов, подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор.

В ответ на это зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что "совсем неправильно трогать детей с их предпочтениями", сообщает "Газета.ру".

"В виде фекалий, я честно говоря, не видел мармеладок. Но всякие разные в виде червяков, гусениц – да пусть они едят. И пауков своих, и прочие причудливые формы мармеладные. Я и сам люблю мармеладных червяков. В этом нет ничего плохого. Не надо, пожалуйста, искать там, где не надо искать. Это явно не та тема, которая беспокоит большинство людей", – заявил он.

В свою очередь, практикующий клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Анастасия Карачевцева рассказала Москве 24, что о нарушениях с психикой может говорить только желание есть несъедобное (пластик, губки, карандаши – все, что не является пищей).

"Но если дети знают, что сладкое вкусно, и выбирают конфету, которая имеет несъедобный вид, это игра. Ребята могут есть макароны в форме машин, бантов, цветов, и это не значит, что несовершеннолетние хотят питаться подобными предметами. То же самое с конфетами в форме жуков и пауков", – объяснила эксперт.

Она отметила, что желание ребенка съесть мармелад в виде червяка – обычная игровая форма выражения себя.

Ставить диагнозы, опираясь на что-то поверхностно, довольно рискованно. Например, если ребенок выбирает черный цвет для рисунка, это не значит, что несовершеннолетний агрессивен или у него есть страхи. Ему просто может хотеться выразиться более контрастно. Если у человека яркие разные носки, это не значит, что у него шизофрения. Поэтому без диалога, внимательного наблюдения за конкретным ребенком или взрослым никакой диагностики быть не может.
Анастасия Карачевцева
практикующий клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения

Эксперт уточнила: если же возникает желание чего-то несъедобного, это может говорить о расстройстве пищевого поведения. Например, об ограничительном и избирательном приеме пищи, которое возникает в детстве. Также бывает, что ребята боятся какую-либо еду или отказываются от нее: страшно глотать (подавился), невкусно или слабый аппетит.

"Но есть и другой принцип: например, некоторые дети не едят пельмени, потому что там спрятано мясо, или отказываются от пищи определенного цвета или формы. То же самое касается подъедания несъедобных продуктов: одежды, губок, бумаги, дерева, игрушек. Здесь стоит внимательнее посмотреть на наличие аутистического или шизофренического спектра", – указала психолог.

При этом такие проявления нельзя буквально считать аутизмом или шизофренией. Это формат работы нервной системы, – нейроособенность, которая может быть предпосылкой психического заболевания. Однако без анализа и изучения семейного анамнеза ставить диагноз нельзя, заключила эксперт.

Бесполезное лакомство

Фото: 123RF.com/irontrybex

В свою очередь, диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова отметила, что с точки зрения пищевой ценности подобный мармелад вряд ли можно назвать полезным. Такой продукт относится к ультраобработанным кондитерским изделиям, пояснила она в разговоре с Москвой 24.

"Помимо сахара и глюкозно-фруктозного сиропа, в их составе есть ароматизаторы, красители, регуляторы кислотности, глазирующие агенты и другие технологические добавки. Сами по себе эти компоненты разрешены и используются в допустимых количествах, но с точки зрения пищевой ценности это не дает витаминов, минералов и клетчатки", – объяснила диетолог.

По ее словам, главная проблема мармеладных червяков кроется в их количестве – сложно остановиться, когда открывается пакет с таким десертом. Кроме того, желирующие компоненты и пектин (которого там крайне мало) создают чувство насыщения, но без питательных веществ. В итоге мармелад вымещает полноценный прием пищи.

Кроме того, вязкая, эластичная текстура дольше задерживается на поверхности зубов и в межзубных промежутках. В сочетании с сахаром и органическими кислотами это создает условия для кариеса и эрозии эмали, что сильно усугубляет ситуацию с точки зрения здоровья детских зубов, объяснила Разаренова.

В мармеладе очень много добавленного сахара и глюкозно-фруктозного сиропа – нередко 50–70 граммов на 100 граммов продукта. То есть более половины упаковки.
Александра Разаренова
диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог

Эксперт добавила, что универсальной нормы для мармелада нет. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят о доле добавленного сахара не выше 10% суточной калорийности (сейчас уже идет речь о менее 5%, поскольку тенденция к ожирению растет). При этом мармелад должен быть эпизодическим десертом: допустимо употреблять не более 20–30 граммов и не каждый день, чтобы не вызывать вкусовую приверженность.

В качестве альтернативы можно выбирать производителей, которые придерживаются советской рецептуры, где только пектин и сахар. Но такой мармелад менее презентабелен по виду и по вкусу, добавила специалист.

Если же стоит задача заменить сладость на что-то более полезное, то нужно предложить сезонные ягоды, фрукты и фруктовые салаты без сахара, натуральный йогурт с ягодами, запеченные яблоки или груши с корицей. Если ребенку нравится жевательная текстура, можно приготовить домашний ягодный мармелад с пектином или агаром, контролируя количество сахара.
Александра Разаренова
диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог

Важно изначально приучать ребенка младших возрастных групп к широкому спектру продуктов. Потом, если он познакомится с мармеладом, беседы и совместные рассуждения о пользе помогут ему употреблять его реже, отметила эксперт.

Не стоит забывать, что основа детского рациона – овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые продукты, качественные источники белка. Кондитерские изделия, включая мармелад, должны рассматриваться как изредка возникающий десерт, а не как перекус, заключила Разаренова.

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