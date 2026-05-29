29 мая, 19:50

Общество
Врач Пережогин: перегрузка физическими упражнениями может говорить об РПП у ребенка

"Ложечка за маму не работает": как распознать расстройство пищевого поведения у ребенка

Анорексия все чаще диагностируется у детей младше 12 лет: за 10 лет число таких пациентов выросло в 4 раза, сообщили СМИ. Почему расстройство пищевого поведения стремительно молодеет и как распознать опасные симптомы – в материале Москвы 24.

Опасная худоба

Расстройства пищевого поведения – анорексия и булимия – стремительно молодеют. Если раньше к врачам обращались преимущественно подростки, то теперь с родителями приходят 10- и даже 7-летние дети, сообщило РИА Новости.

Журналисты рассказали историю 12-летней девочки, которая услышала от подруги замечание о количестве потребляемой еды и решила худеть. При этом она носила 42 размер одежды при достаточно высоком росте. Все началось с перехода с полноценного меню исключительно на салаты, потом на арбузы, а затем девочка стала активно наматывать километры на прогулках. За полтора месяца из стройной она превратилась в истощенную, начались обмороки, а затем последовал полный отказ от еды и даже воды. В итоге школьницу госпитализировали в НПЦ психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой.

После выписки родители взяли полный контроль за питанием ребенка. Мать сидела с дочерью за столом, следила, чтобы та не выкидывала еду в окно и не вызывала рвоту. Спустя 3 года девушка вошла в ремиссию, но до сих пор ездит на контрольные визиты к психиатру.

И это не единичный случай. В соцсетях многие тоже делятся своими историями, отмечая трудности преодоления РПП.

"Вплоть до 23 лет я не могла перейти рубеж 40 килограммов, хотя очень пыталась. Все время меня буллили за худобу. Я даже не хочу расписывать все, что происходило. Скажу лишь одно: нельзя обсуждать и буллить человека за вес! Он может быть болен! " – отметила одна из пользовательниц Сети.

Я недавно вышла в ремиссию. Питалась на 500 ккал в день несколько месяцев. Качество тела было ужасное, все обвисло – зато худая. Появилась одышка, не было сил, но я продолжала бегать, сжигать калории, даже умудрялась штангу тягать. Но в зеркале мне мое отражение не нравилось, поэтому я решила, что нужно что-то менять. Да, было сложно, но я смогла выйти в профицит, стала любить себя и радуюсь жизни. А главное, что я вновь могу жить и уделять внимание близким.
пользовательница Сети

Главный врач Центра изучения расстройств пищевого поведения (ЦИРПП) Максим Сологуб в разговоре с журналистами отметил, что причины роста числа пациентов младше 12 лет – лучшая диагностика и общая акселерация: подростки раньше сталкиваются с индустрией похудения.

Психиатр подчеркнул, что в случае, когда индекс массы тела ниже 17, потеря веса превышает 10 килограммов за 2 месяца, а также при брадикардии или злоупотреблении слабительными без стационара не обойтись.

"Страшная логика"

Пик анорексии приходится на старший подростковый и младший юношеский возраст. В более раннем это большая редкость, как бы ее ни навязывали. Об этом рассказал детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Пережогин в беседе с Москвой 24.

"Симптоматика расстройств пищевого поведения включает несколько ключевых признаков. Во-первых, ограничение себя в еде – сначала избирательное (отказ от самой калорийной пищи), затем тотальное (от любой еды). Во-вторых, перегрузка физическими упражнениями. В-третьих, вызывание рвоты после еды. В-четвертых, использование слабительных препаратов. Затем наступает снижение веса, пропадает менструация, начинается кахексия (крайняя степень истощения. – Прим. ред), а после – смерть. Летальность при нервной анорексии больше, чем при чуме, – около 10%", – отметил специалист.

Не заметить проблему трудно: человек тает на глазах. Когда родитель кладет в тарелку еду, а ребенок все оставляет, взрослый это бесспорно замечает и спрашивает, что случилось. Несколько дней воздержания от еды – это уже повод обратиться за медицинской помощью.
Лев Пережогин
детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук

По словам эксперта, в норме дети не стремятся к таким состояниям. Анорексия – это психическое расстройство.

"До появления моды на нее она встречалась относительно редко. Это, по сути, заместительное суицидальное поведение, вызванное практически теми же причинами, которые ведут к попыткам самоубийства. Почему возникла мода на это – доподлинно ответить не могу, но вероятнее всего, это инспирировано западными модными журналами – гламурный образ худой, сексуальной, подтянутой девочки, доведенный до абсурда", – добавил врач.

Лечение проходит посредством госпитализации, восстановления кислотно-щелочного баланса, внутривенного питания до того момента, когда можно будет назначить психотропные препараты. Затем, как правило, используются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина – антидепрессанты, резюмировал Пережогин.

В свою очередь, клинический психолог Станислав Самбурский в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что дети перенимают культ худобы у взрослых, которые сейчас уделяют усиленное внимание теме веса.

"Никто из детей в 10 лет сам не просыпается с мыслью о чистом питании или контроле калорий. Ребята просто видят, что взрослые используют тело как оценку: повод для насмешки или для восхищения. У детей пока нет навыка отделять ярлыки, которые вешает общество, от реальной ситуации. Если взрослый скажет "ты полный", для ребенка это приговор. Взрослый может обидеться и ответить, а ребенок не способен защититься, особенно если это звучит внутри группы, частью которой он хочет быть", – подчеркнул специалист.

По словам психолога, в школе, особенно в начальной, статус строится из самых примитивных вещей – кто самая красивая, самая модная, кто дороже всех одета, у кого есть лишний вес.

Детскую жестокость надо рассматривать как репетицию взрослой дискриминации. Дети прямолийнейны: пришли далекие родственники, потискали за щечки, сказали "какая ты толстопузенькая стала" – и ребенок очень травматично отреагировал на это. А чтобы не ассоциировать эти слова с собой, начинает травить ими же других.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Кроме того, может повлиять и то, что дома часто рассказывают о победах над собственным весом. В таком случае худоба подается как достижение, а нормальный аппетит – как слабость характера.

"Так что проблема начинается намного раньше, чем ребенок отказался от еды. Взрослые бытовыми репликами закладывают ребенку инструкцию: тело надо контролировать, за тело могут унизить, любовь и одобрение зависят от внешнего вида. Буллеры давят не на то, что несовершеннолетний может что-то исправить, а на само ощущение: "Со мной что-то не так". И тогда психика подталкивает включить рычаг контроля. Еда становится регулируемой: "Не поем – буду лучше, похудею – меня не станут буллить". Это страшная логика", – добавил психолог.

Эксперт рекомендовал родителям следить за фразами в словаре ребенка. Формулировки в духе "я толстая, мне нельзя", "я уже ела", а также отказ от семейных ужинов, внезапная любовь к "правильной" еде, частые походы в туалет после приема пищи (возможно, вызов рвоты), исчезновение мочегонных или слабительных из домашней аптечки – это не капризы и не возрастное, это ситуация, где нужен взрослый.

"Важно выводить тело из зоны оценки. Тело – это инструмент, который помогает бегать, высыпаться, играть, обниматься. Еда не награда и не враг, а часть заботы о себе. Если есть телесный буллинг, ребенок должен спокойно сказать об этом родителям. Нужно дать несовершеннолетнему навык защищаться самому: "Твое тело не для чужого одобрения". Ребенок сможет сказать обидчику: "Со мной так нельзя", только если взрослые этому научат", – добавил практик.

В случае если проблема уже началась и ребенок не ест, не надо с ним воевать – стыдить, уговаривать, высмеивать, убеждать съесть "ложечку за маму, ложечку за папу", отметил специалист.

"Нужен детский психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения. Анорексия и булимия – это не модные словечки и не модная дурь, а серьезные заболевания. Проблема может начинаться с одной мерзкой фразы значимой девочки из класса, а заканчивается стационаром", – подчеркнул он.

Детям нужно показывать не моделей, а обычных людей, встречаться с ними, а не сидеть в соцсетях. Подростки должны видеть, что можно быть собой, заключил Самбурский.

Зудакова Татьяна

