Суд Петербурга принял к производству уголовное дело против создателя "Масяни" Куваева

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Анатолий Антонов (Олег Куваев признан в РФ иноагентом)

Невский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Ему вменяют публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, и игнорирование обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов.

Речь идет о преступлениях по двум статьям Уголовного кодекса: пункт "в" части 2 статьи 280.4 (публичные призывы к деятельности, угрожающей безопасности РФ) и часть 2 статьи 330.1 (уклонение от исполнения правил деятельности иностранного агента).

Следствие полагает, что Куваев выпустил серию мультфильма, в которой демонстрируется идеологическая ненависть к действующей российской власти и ее представителям, перерастающая во враждебное отношение к специальной военной операции. По версии обвинения, в этих эпизодах содержатся речевые призывы, несущие угрозу безопасности страны.

Кроме того, мультипликатор, достоверно зная о своем статусе иноагента, не направил в Министерство юстиции обязательный отчет. В документе требовалось указать иностранные источники финансирования, объемы полученных от них денежных средств и имущества, а также сведения об используемых банковских счетах.

Ранее Куваева объявили в розыск в России. Об этом свидетельствуют данные из базы розыска российского министерства внутренних дел. Там уточняется, что его ищут по статье Уголовного кодекса РФ, но какой именно не уточняется.