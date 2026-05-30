30 мая, 12:00

Общество

В ГД предложили помогать социально уязвимым группам граждан уничтожать борщевик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с ТАСС выступил с инициативой оказания поддержки социально уязвимым группам граждан в борьбе с борщевиком на земельных участках.

"В ряде случаев за сорняк надо не штрафовать, а помогать людям в борьбе с опасным растением. Если пенсионер, инвалид, многодетная семья не могут уничтожить заросли по состоянию здоровья или не имеют средств нанять специалистов, карательные меры должны быть заменены на механизмы поддержки, например, на муниципальные программы помощи", – отметил депутат.

По его словам, уничтожение этого опасного растения связано со значительными расходами – покупкой специальных костюмов, дорогостоящих гербицидов, а иногда и с привлечением профессиональной техники.

Как ранее сообщал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, наличие зарослей борщевика Сосновского на участке не будет считаться основанием для изъятия земли. Соответствующее изменение было принято в марте 2026 года.

