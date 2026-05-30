Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 12:51

Происшествия

Мошенники обманули пенсионерку на 37 млн рублей в Москве

Фото: sledcom.ru

Мошенники выманили у пенсионерки 37 миллионов рублей под предлогом замены ключей от домофона в Москве. Они удерживали ее на связи почти три месяца, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Денежные средства и ювелирные изделия на общую сумму более 37 миллионов рублей за замену домофона похитили мошенники у обманутой пенсионерки", – уточнило ведомство.

По данным прокуратуры, началось все со звонка якобы от сотрудника управляющей компании о замене ключей. 72-летняя женщина согласилась на их получение, подтвердила голосом согласие и назвала личные данные. Спустя время с ней связался лжесотрудник банковского надзора, сообщив о похищении ее персональных данных. Злоумышленники порекомендовали пенсионерке следовать их телефонным указаниям, чтобы сохранить свои деньги.

Не рассказав о случившемся своим родственникам, женщина снимала со счетов накопления и передавала их курьерам, получая взамен якобы уведомления об открытии новых счетов на ее имя. После того, как она отдала все свои сбережения, аферисты убедили ее в необходимости передать для якобы проверки в следственные органы имеющиеся у нее ювелирные изделия.

"Общий ущерб превысил 37,4 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Ранее в столице пенсионерка отдала курьеру мошенников 14 слитков золота. По данным столичного главка МВД РФ, неизвестные позвонили 80-летней москвичке и убедили ее купить золото, а после передать слитки курьеру под предлогом "сохранения сбережений" от несанкционированного списания.

"Московский патруль": мошенники похитили у москвички 600 тыс рублей

Читайте также


происшествиягород

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика