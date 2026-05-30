Мошенники обманули пенсионерку на 37 млн рублей в Москве

Мошенники выманили у пенсионерки 37 миллионов рублей под предлогом замены ключей от домофона в Москве. Они удерживали ее на связи почти три месяца, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Денежные средства и ювелирные изделия на общую сумму более 37 миллионов рублей за замену домофона похитили мошенники у обманутой пенсионерки", – уточнило ведомство.

По данным прокуратуры, началось все со звонка якобы от сотрудника управляющей компании о замене ключей. 72-летняя женщина согласилась на их получение, подтвердила голосом согласие и назвала личные данные. Спустя время с ней связался лжесотрудник банковского надзора, сообщив о похищении ее персональных данных. Злоумышленники порекомендовали пенсионерке следовать их телефонным указаниям, чтобы сохранить свои деньги.

Не рассказав о случившемся своим родственникам, женщина снимала со счетов накопления и передавала их курьерам, получая взамен якобы уведомления об открытии новых счетов на ее имя. После того, как она отдала все свои сбережения, аферисты убедили ее в необходимости передать для якобы проверки в следственные органы имеющиеся у нее ювелирные изделия.

"Общий ущерб превысил 37,4 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Ранее в столице пенсионерка отдала курьеру мошенников 14 слитков золота. По данным столичного главка МВД РФ, неизвестные позвонили 80-летней москвичке и убедили ее купить золото, а после передать слитки курьеру под предлогом "сохранения сбережений" от несанкционированного списания.

