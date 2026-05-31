BirGün: семь человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

Фото: depositphotos/fransz

В турецкой провинции Денизли пассажирский автобус компании Pamukkale Turizm врезался в дорожное ограждение и загорелся. Об этом сообщает газета BirGün.

По информации издания, жертвами аварии стали семь человек, еще тридцать получили ранения. Пострадавших экстренно госпитализировали в ближайшие больницы.

На месте ДТП продолжают работать спасатели и полиция. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и причины аварии.

Ранее 13 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Китае. Авария произошла на скоростной автомагистрали G40 Шанхай – Шэньси. При этом отмечается, что микроавтобус, рассчитанный на 9 пассажиров, перевозил 16 человек.