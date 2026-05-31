31 мая, 08:55
Частный дом поврежден из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области
Частный дом поврежден в Воронежской области из-за падения обломков вражеского БПЛА, заявил глава региона Александр Гусев в MAX.
По его словам, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 21 беспилотник в небе над двумя городскими округами и шестью районами региона.
"По предварительной информации, пострадавших нет", – добавил Гусев.
Ранее стало известно, что средства ПВО перехватили и уничтожили 216 дронов в небе над российскими регионами. Кроме Воронежской, воздушные цели также удалось ликвидировать в Белгородской, Волгоградской, Курской, Липецкой и других субъектах РФ.