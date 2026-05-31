Частный дом поврежден из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области

Частный дом поврежден в Воронежской области из-за падения обломков вражеского БПЛА, заявил глава региона Александр Гусев в MAX.

По его словам, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 21 беспилотник в небе над двумя городскими округами и шестью районами региона.

"По предварительной информации, пострадавших нет", – добавил Гусев.

Ранее стало известно, что средства ПВО перехватили и уничтожили 216 дронов в небе над российскими регионами. Кроме Воронежской, воздушные цели также удалось ликвидировать в Белгородской, Волгоградской, Курской, Липецкой и других субъектах РФ.

