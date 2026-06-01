01 июня, 17:17

Регионы

Карантин по бешенству введен в новгородской деревне Поляны из-за домашней кошки

Фото: 123RF.com/aidamakhmudova

Карантин по бешенству введен в новгородской деревне Поляны из-за домашней кошки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на региональный комитет ветеринарии.

В комитете уточнили, что в связи с появлением очага бешенства губернатор Новгородской области выпустил приказ о введении на неопределенный срок карантина.

В постановлении главы региона указано, что очагом является территория одного личного подворья, а вся деревня признана "неблагополучным пунктом".

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что в российских медучреждениях нет нехватки препаратов для профилактики бешенства, все необходимые вакцины и антирабический иммуноглобулин доступны в достаточном объеме. В ведомстве уточнили, что лекарства регулярно поступают в гражданский оборот.

Только за первые 3 месяца 2026 года выпущено около 530 тысяч доз вакцины и более 160 тысяч миллилитров иммуноглобулина, что соответствует уровню прошлого года. В Росздравнадзоре объяснили, что локальные перебои могут возникать лишь по организационным причинам в отдельных регионах.

