01 июня, 20:22

Политика

Трамп заявил, что США продолжат морскую блокаду Ирана

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп в беседе с NBC News пригрозил продолжением морской блокады Ирана. Таким образом он прокомментировал сообщения о возможной приостановке переговоров с Тегераном.

При этом американский лидер уточнил, что Вашингтон не получал официального уведомления от Исламской Республики о заморозке диалога.

Глава Белого дома заверил, что остановка консультаций не означает возвращения США к бомбардировкам.

"Это не значит, что мы собираемся начать сбрасывать бомбы повсюду", – подчеркнул он.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В конце мая Трамп заявил, что Вашингтон находится на пороге заключения выгодного соглашения с Тегераном. Он уточнил, что стороны предельно близки к оформлению очень хорошей договоренности.

Однако позже СМИ сообщили, что глава Шатов выдвинул более жесткие условия соглашения и передал их иранской стороне. Предположительно, они направлены на оказание дополнительного давления на Тегеран.

