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03 июня, 03:54

Политика

КСИР атаковал американские базы и судно в ответ на удары США

Фото: ТАСС/Zuma

Корпус стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана) нанес удар с помощью военно-морских ракет по связанному с США судну в ответ на атаку американских войск по иранскому танкеру. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление КСИР.

Кроме того, иранские силы ударили ракетами и БПЛА по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне и по американской авиабазе в одной из стран региона. Эти обстрелы стали ответом на удары США по военному объекту Ирана на острове Кешм.

В свою очередь, Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об уничтожении нескольких иранских баллистических ракет и беспилотников, выпущенных по Кувейту и Бахрейну. В армии США также заявили, что удары по острову Кешм проводились в качестве самозащиты.

Ранее американские войска вывели из строя пустой нефтяной танкер M/T Lexie под флагом Ботсваны, который пытался зайти в иранский порт в Персидском заливе. Утверждалось, что экипаж судна игнорировал неоднократные предупреждения сил США.

Американский президент Дональд Трамп считает, что США и Иран могут окончательно согласовать меморандум о взаимопонимании на следующей неделе. По его словам, на данный момент стороны еще согласовывают несколько оставшихся вопросов.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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