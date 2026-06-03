Военные США вывели из строя танкер при попытке зайти в иранский порт

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Американские войска вывели из строя пустой нефтяной танкер M/T Lexie под флагом Ботсваны, который пытался зайти в иранский порт в Персидском заливе. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM).

"Экипаж судна игнорировал неоднократные предупреждения, не выполнив указания американских сил несколько раз в течение 24 часов. В конце концов американский самолет вывел судно из строя, выпустив ракету Hellfire в машинное отделение, не дав танкеру достичь Ирана", – говорится в сообщении командования.

Отмечается, что с начала морской блокады Ирана американские войска вывели из строя шесть торговых судов и перенаправили 122 корабля.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран могут окончательно согласовать меморандум о взаимопонимании на следующей неделе. Одновременно с этим глава Белого дома пригрозил продолжением морской блокады Ирана.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.