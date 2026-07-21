ТАСС: осужденный за пожар в клубе "Полигон" Ионкин ушел на СВО

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Осужденный на 20 лет за пожар в костромском клубе "Полигон" Станислав Ионкин отправился в зону СВО для выполнения боевых задач после заключения контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

По информации агентства, военнослужащий попросил предоставить ему шанс искупить свою вину и уже приступил к службе на передовой.

Адвокат Ионкина Юрий Хромцов в беседе с ТАСС не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Пожар в костромском клубе произошел в ночь на 5 ноября 2022 года. В результате происшествия погибли 13 человек, еще 9 пострадали.

Следствие выяснило, что причиной возгорания стал выстрел из охотничьей ракетницы, которая принадлежала Ионкину. По данным обвинения, сержант произвел выстрел в ходе ссоры с одним из посетителей.