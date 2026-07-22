Новым гендиректором "Ленфильма" стал Дмитрий Давиденко

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил коллективу киностудии "Ленфильм" нового генерального директора Дмитрия Давиденко. Об этом сообщает РИА Новости.

Давиденко сменил на этом посту Надежду Андрющенко. Беглов поблагодарил ее за работу и отметил, что она продолжит деятельность на киностудии. Андрющенко возглавит продюсерский центр "Ленфильма" и станет советником нового директора.

"Как киновед, как кинематографист я очень четко понимаю ценность этой студии, мне очень хочется, чтобы этот дом был для нас родным", – отметил он.

Давиденко является кандидатом искусствоведения и членом попечительского совета Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов. До октября 2025 года он возглавлял департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры России.

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