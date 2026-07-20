Исполнительным директором Еврейского музея назначена Анастасия Карнеева

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Комиссар павильона РФ на Венецианской биеннале Анастасия Карнеева назначена исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале музея.

Карнеева будет участвовать в реализации стратегии развития учреждения. Кроме того, в ее обязанности войдут контроль операционной деятельности, организация выставочных, образовательных и просветительских проектов, а также развитие партнерских отношений с российскими и зарубежными культурными институциями. Коллеги пожелали ей плодотворной работы.

До этого пост исполнительного директора занимала Татьяна Шаршавицкая. До нее с 2021 года на этой должности была Кристина Краснянская.

Ранее столичный департамент культуры объявил о назначении Марии Баландиной на пост директора Музея Москвы. Уточнялось, что большую часть своей карьеры она посвятила культуре и искусству.