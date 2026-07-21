Причиной смерти фитнес-блогера Иванова стала острая сердечная недостаточность

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/vadim_do4a_ivanov

Причиной смерти фитнес-блогера Вадима Иванова, который основал проект Do4a, оказалась острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеграм-канал его супруги.

"Многие из вас помнят, что у Вадима были серьезные проблемы с сердцем. Последний год стал для нашей семьи настоящим испытанием", – указала она.

По словам жены блогера, с июня прошлого года состояние Иванова начало ухудшаться, а последние полгода она назвала особенно тяжелыми.

Женщина подчеркнула, что у блогера диагностировали острую сердечную недостаточность. При этом он проходил обследование для пересадки сердца и готовился к операции.

О смерти Иванова в возрасте 37 лет стало известно 20 июля. Церемония прощания пройдет в Санкт-Петербурге 22 июля по адресу Партизанская улица, дом 8, в 11:00.

Первый сердечный приступ произошел у Иванова в 28 лет. Проблемы со здоровьем были связаны с генетикой, образом жизни и нагрузками, в том числе с периодами сушки. Он также перенес инфаркт.

В своем блоге Иванов рассказывал о пути в фитнесе, а также публиковал материалы о тренировках и спортивном образе жизни.

