На Украине предложили многократно увеличить штрафы за российскую музыку

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Депутаты Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" внесли проект закона, который предусматривает многократное увеличение штрафов за публичное исполнение музыки российских исполнителей в кафе и других заведениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно тексту документа, нужно запретить публичное исполнение, показ, демонстрацию и оповещение музыкальных произведений, фонограмм, видеограмм и клипов, связанных с Россией. В настоящее время за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 170 гривен – это около 3,8 доллара. Авторы инициативы настаивают на существенном ужесточении санкций.

В частности, они предложили за первое нарушение выписывать штраф от 8,5 до 17 тысяч гривен (от 189 до 379 долларов), за второе – до 85 тысяч гривен (около 1,8 тысячи долларов), за третье и последующие – до 170 тысяч гривен (около 3,7 тысячи долларов).

Кроме того, в законопроекте речь идет о повышении штрафов за повторное нарушение других требований языкового законодательства. Сейчас за это грозит от 5,1 до 6,8 тысячи гривен (113–151 доллар). Депутаты хотят поднять планку до 8,5–17 тысяч гривен, то есть до 190–379 долларов.

Ранее певицу Таисию Повалий заочно приговорили к 12 годам лишения свободы на Украине из-за ее поддержки России. Согласно приговору, у нее должны конфисковать имущество, а права музыкальные произведения отдать в собственность государства.