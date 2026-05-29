Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 16:24

В мире

На Украине заочно осудили певицу Таисию Повалий на 12 лет

Фото: legion-media.com/ТАСС/Артем Геодакян

Украинский суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы певицу Таисию Повалий за поддержку России. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Помимо этого, приговор предусматривает конфискацию всего ее имущества и передачу в собственность государства прав на музыкальные произведения.

О решении Высшего антикоррупционного суда Украины изъять автомобиль, недвижимость, права на музыку и слова исполнительницы стало известно еще в октябре 2024 года. Тогда же СБУ заочно предъявила Повалий обвинения по трем статьям УК страны, указав, что она еще до начала СВО демонстрировала свою пророссийскую позицию. Причем звания народной артистки Украины ее лишили в 2015-м.

В феврале 2025-го Генпрокуратура страны предъявила обвинения исполнительнице в поддержке России и Владимира Путина. Ведомство, в частности, сослалось на то, что артистка уехала в РФ в 2014 году, а в 2023-м получила российское гражданство. В настоящее время Повалий проживает в Москве, где ведет творческую и предпринимательскую деятельность.

Читайте также


судыза рубежом

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика