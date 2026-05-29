На Украине заочно осудили певицу Таисию Повалий на 12 лет

Украинский суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы певицу Таисию Повалий за поддержку России. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Помимо этого, приговор предусматривает конфискацию всего ее имущества и передачу в собственность государства прав на музыкальные произведения.

О решении Высшего антикоррупционного суда Украины изъять автомобиль, недвижимость, права на музыку и слова исполнительницы стало известно еще в октябре 2024 года. Тогда же СБУ заочно предъявила Повалий обвинения по трем статьям УК страны, указав, что она еще до начала СВО демонстрировала свою пророссийскую позицию. Причем звания народной артистки Украины ее лишили в 2015-м.

В феврале 2025-го Генпрокуратура страны предъявила обвинения исполнительнице в поддержке России и Владимира Путина. Ведомство, в частности, сослалось на то, что артистка уехала в РФ в 2014 году, а в 2023-м получила российское гражданство. В настоящее время Повалий проживает в Москве, где ведет творческую и предпринимательскую деятельность.