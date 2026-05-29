Депутат Свинцов: россиянам лучше не использовать платные функции Meta

Россиянам не стоит покупать платные подписки сервисов Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) во избежание проблем с государством. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с "Газетой.ру".

"Я все-таки рассчитываю, что оплата платных услуг не должна подпадать под такую тяжелую статью, как финансирование экстремизма. Но пока нет официальной позиции Роскомнадзора, я все-таки рекомендую гражданам не оплачивать на всякий случай, чтобы потом не иметь каких-то претензий со стороны государственных органов", – сказал он.

Комментарий парламентария связан с новостью о том, что Meta дает возможность пользователям оформлять платную подписку в Facebook, Instagram и WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). В новый функционал входит анонимное просматривание чужих историй, возможность видеть, кто из подписчиков еще раз смотрел истории, а также срок публикации собственных сторис можно будет продлить на сутки.

Директор отдела подписок компании Хелен Ма сообщила, что такое предложение будет действовать для людей по всему миру. Платные функции обойдутся пользователям Сети от 2,99 до 3,99 доллара в месяц.