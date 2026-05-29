Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 18:01

Технологии
Главная / Новости /

Депутат Свинцов: россиянам лучше не использовать платные функции Meta

В Госдуме россиянам посоветовали не использовать платные функции Meta

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россиянам не стоит покупать платные подписки сервисов Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) во избежание проблем с государством. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с "Газетой.ру".

"Я все-таки рассчитываю, что оплата платных услуг не должна подпадать под такую тяжелую статью, как финансирование экстремизма. Но пока нет официальной позиции Роскомнадзора, я все-таки рекомендую гражданам не оплачивать на всякий случай, чтобы потом не иметь каких-то претензий со стороны государственных органов", – сказал он.

Комментарий парламентария связан с новостью о том, что Meta дает возможность пользователям оформлять платную подписку в Facebook, Instagram и WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). В новый функционал входит анонимное просматривание чужих историй, возможность видеть, кто из подписчиков еще раз смотрел истории, а также срок публикации собственных сторис можно будет продлить на сутки.

Директор отдела подписок компании Хелен Ма сообщила, что такое предложение будет действовать для людей по всему миру. Платные функции обойдутся пользователям Сети от 2,99 до 3,99 доллара в месяц.

Читайте также


технологии

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика