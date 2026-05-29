29 мая, 16:50

Происшествия

Участок трассы "Новороссия" в Херсонской области перекрыт из-за заминирования

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Участок трассы "Новороссия" в Херсонской области перекрыли из-за мин. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

"Сегодня около 06:00 вражеский гексакоптер "Баба-яга" сбросил мины на участок трассы "Новороссия" в районе границы Херсонской и Запорожской областей", – написал он.

Мины, срабатывающие на движение, были разбросаны на проезжей части и у обочин. В результате при их активации погиб водитель КАМАЗа, несколько машин получили повреждения.

В настоящее время специалисты проводят разминирование трассы. Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах, а при обнаружении опасных объектов сообщать в экстренные службы.

Ранее магнитные мины обнаружили на корпусе газовоза, прибывшего в порт Усть-Луга Ленинградской области из Бельгии. Водолазы во время осмотра подводной части судна обнаружили посторонние предметы на магнитах, прикрепленные около машинного отделения.

Эти конструкции были созданы по типу морских магнитных мин, предположительно, в одной из стран НАТО, с использованием изделий промышленного производства.

