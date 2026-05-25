25 мая, 14:55

Происшествия

Магнитные мины были установлены на прибывшем в Россию газовозе из Бельгии

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Магнитные мины были установлены на корпусе газовоза, прибывшего в порт Усть-Луга Ленинградской области из Бельгии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным центра, водолазы во время осмотра подводной части судна обнаружили посторонние предметы на магнитах, прикрепленные около машинного отделения. Они имели внешние признаки взрывных устройств.

После обследования при помощи подводного дрона специалисты межведомственной взрывотехнической группы пришли к выводу, что данные предметы являются взрывными устройствами.

В центре подчеркнули, что эти конструкции созданы по типу морских магнитных мин, предположительно, в одной из стран НАТО, с использованием изделий промышленного производства.

В ФСБ уточнили, что масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла примерно 7 килограммов.

Речь идет о газовозе "Аррхениус", который прибыл в порт Усть-Луга Ленинградской области из Бельгии. Судно должно было направляться в турецкий порт Самсун.

По данным службы, газовоз не мог быть заминирован в российских территориальных водах. Позднее выяснилось, что перед загрузкой в Бельгии судно было отправлено на якорную стоянку, где находилось около полутора суток якобы из-за забастовки работников порта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на террористический акт и о незаконном обороте взрывных устройств.

