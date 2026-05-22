22 мая, 10:16

Безопасность

В России предотвратили 78 терактов с начала года

Фото: depositphotos/Grigorenko

В России с начала года предотвратили 101 преступление террористической направленности, включая 78 терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там добавили, что украинские спецслужбы продолжают активно искать в Сети, соцсетях и популярных мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий против России. В ФСБ предупредили, что все лица, давшие согласие на оказание содействия Киеву, будут установлены и понесут наказание.

Ранее суд приговорил к 22 годам лишения свободы уроженца Челябинской области Эдуарда Воронова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Мужчина признан виновным в приготовлении к теракту в Москве, участии в террористическом сообществе и организации, признанной террористической, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном приобретении взрывчатых веществ и государственной измене.

До этого российские спецслужбы задержали 17-летнего жителя Мариуполя по подозрению в государственной измене. Несовершеннолетний установил контакт с представителями Киева и по их заданию собирал информацию о расположении воинских частей России на территории города.

