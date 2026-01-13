ФСБ задержала 17-летнего жителя Мариуполя по подозрению в госизмене

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские спецслужбы задержали 17-летнего жителя Мариуполя по подозрению в государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Установлено, что несовершеннолетний в одном из мессенджеров установил контакт с представителями ГУР Минобороны Украины. По их заданию он собирал информацию о расположении воинских частей Вооруженных сил России на территории города.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ФСБ напомнили, что основной целевой аудиторией украинских вербовщиков является молодежь. Несовершеннолетние часто не отдают себе отчет в тяжести совершаемых деяний.

Ранее житель запорожского села Новониколаевка был задержан после призывов к убийству российских военных в комментариях к публикации в телеграм-канале. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.