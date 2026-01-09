Житель Запорожской области задержан за призывы к убийству российских военных

Фото: depositphotos/merrydolla

Житель запорожского села Новониколаевка задержан за призывы к убийству российских военных. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, передает ТАСС.

Выяснилось, что мужчина в комментариях к публикации в телеграм-канале, в которой содержалась информация о теракте в отношении заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Ярослава Москалика, призывал к убийству российских военных, оправдывающий и пропагандирующий терроризм.

В результате злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. В настоящее время он арестован. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала жительницу Донецка по подозрению в призывах к убийству российских военных, нанесению ударов по Москве и фотографировании боевой техники.

Выяснилось, что женщина по своей инициативе установила контакт с представителями Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в мессенджере Telegram и выполняла задания по его приказу. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

