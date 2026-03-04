Форма поиска по сайту

04 марта, 20:19

Политика

Взрывы прогремели у линии физической защиты иранской АЭС "Бушер"

Фото: ТАСС/Zuma

Взрывы гремят в нескольких километрах от линии физической защиты иранской АЭС "Бушер", сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Выступая на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, он выразил особую обеспокоенность рисками, которые американо-израильская агрессия создает для безопасности электростанции. Причем он сослался на слова гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, который также подтвердил сохраняющуюся угрозу АЭС.

"Буквально в километрах от ее линии физзащиты звучат взрывы. Нарушение целостности этого ядерного объекта чревато катастрофическими последствиями. Надеемся, что США и Израиль отдают себе в этом отчет", – приводит слова Ульянова ТАСС.

Удары объединенных израильско-американских сил по Ирану продолжаются с 28 февраля. Тогда страны нанесли превентивный удар по Исламской Республике, вынудив ее запустить ответные ракеты.

Согласно актуальным данным, число погибших с тегеранской стороны составляет не менее 940 человек, причем еще часть остается под завалами, в связи с чем точное количество жертв остается неизвестным. Кроме того, атаки привели к разрушениям различной степени тяжести 174 районов Ирана.

Одними из целей Израиля и США стали два из трех ядерных объектов, расположенных в Исламской Республике. При этом в случае удара по "Бушеру", как предупреждал Лихачев, начнется катастрофа. В частности, на территории АЭС хранится более 200 тонн радиоактивных отходов, которые могут выйти в атмосферу при нарушении герметичности этого бетонного сооружения.

Политолог рассказал об ударах Израиля и США по объектам ядерной программы Ирана

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

