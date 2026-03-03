Гендиректор "Росатома" Лихачев предупредил о катастрофе в случае удара по иранской АЭС

В случае удара по иранской АЭС "Бушер" начнется катастрофа. Об этом предупредил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, реактор на станции работает в штатном режиме, и в нем находится топливо. Кроме того, на территории АЭС хранится более 200 тонн радиоактивных отходов.

С опасениями Лихачева согласился и директор АНО "Атоминфо-Центр" Александр Уваров, указавший, что нарушение герметичности этого бетонного сооружения может спровоцировать выход радиоактивных веществ в атмосферу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.