Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 21:15

Политика

Гендиректор "Росатома" Лихачев предупредил о катастрофе в случае удара по иранской АЭС

Гендиректор "Росатома" Лихачев предупредил о катастрофе в случае удара по иранской АЭС

МЭР РФ рекомендовал приостановить продажу туров в страны Ближнего Востока

Импорт дорогих иномарок через ОАЭ заблокирован из-за конфликта на Ближнем Востоке

Семья из РФ вынуждена экономить на отелях в Дубае из-за конфликта на Ближнем Востоке

Политолог рассказал об ударах Израиля и США по объектам ядерной программы Ирана

Семью с четырьмя детьми разделили на разные рейсы при вывозе из ОАЭ

Политолог рассказал о последствиях эскалации на Ближнем Востоке для Украины

Еще один вывозной рейс из Абу-Даби вылетит в Москву

Работы на стройплощадке АЭС "Бушер" в Иране полностью приостановлены

Политолог объяснил наращивание интенсивности ударов Ирана по базам США

В случае удара по иранской АЭС "Бушер" начнется катастрофа. Об этом предупредил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, реактор на станции работает в штатном режиме, и в нем находится топливо. Кроме того, на территории АЭС хранится более 200 тонн радиоактивных отходов.

С опасениями Лихачева согласился и директор АНО "Атоминфо-Центр" Александр Уваров, указавший, что нарушение герметичности этого бетонного сооружения может спровоцировать выход радиоактивных веществ в атмосферу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежомвидеоАлексей Лазаренко

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика