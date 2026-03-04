Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 11:46

Политика
Главная / Новости /

Советник Мохбер: Иран не намерен вести переговоры с США и готов продолжать войну

Иран не собирается вести переговоры с США и готов продолжать войну

Фото: AP Photo/Mahmoud Illean

Иран не видит каких-либо оснований для переговоров с США и способен вести боевые действия дальше, заявил помощник погибшего верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на иранское телевидение.

Мохбер подчеркнул, что Тегеран не доверяет Вашингтону и может продолжать войну, полагаясь на опыт восьмилетней войны.

США и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По последним данным, число жертв среди мирного иранского населения достигло 787 человек. Также в ходе эскалации погибли верховный лидер страны Али Хаменеи, министр обороны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика