Советник Мохбер: Иран не намерен вести переговоры с США и готов продолжать войну

Фото: AP Photo/Mahmoud Illean

Иран не видит каких-либо оснований для переговоров с США и способен вести боевые действия дальше, заявил помощник погибшего верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на иранское телевидение.

Мохбер подчеркнул, что Тегеран не доверяет Вашингтону и может продолжать войну, полагаясь на опыт восьмилетней войны.

США и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. В ответ Исламская Республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По последним данным, число жертв среди мирного иранского населения достигло 787 человек. Также в ходе эскалации погибли верховный лидер страны Али Хаменеи, министр обороны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.