05 марта, 09:15

Экономика

Около 5 тыс совместных закупок провели заказчики Москвы на портале поставщиков в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Заказчики Москвы провели 4,8 тысячи совместных закупок на портале поставщиков в 2025 году. Об этом сообщила заммэра Мария Багреева.

По словам вице-мэра, в 2025-м совместных котировочных сессий было проведено на 14% больше, чем в 2024 году. Также за счет снижения начальной цены в закупках столица сэкономила 960 миллионов рублей, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

Благодаря совместным котировочным сессиям разные заказчики могут присоединяться к закупкам, созданным другими учреждениями региона. Такую возможность Москва получила в 2023 году.

Багреева отметила, что формат совместных сессий на портале выгоден и бизнесу, и госучреждениям. За счет объединения потребностей разных заказчиков из одного региона формируются наиболее привлекательные для поставщиков закупки. Это повышает конкуренцию и экономит бюджетные средства. А для предпринимателей открывается возможность поработать одновременно с разными учреждениями и заключить более крупные контракты.

Как рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в 2025-м заказчики чаще всего присоединялись к закупкам строительных материалов, бумажных и канцелярских изделий, а также бытовой техники и хозяйственных товаров. Всего в данных категориях заключено 3,4 тысячи контрактов – это свыше 70% от общего числа.

Ранее к столичному порталу поставщиков присоединилась Курская область, став 44-м регионом-заказчиком на платформе. Подключение состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного прошлой осенью. Теперь государственные и муниципальные учреждения Курской области смогут закупать товары и услуги по оптимальным ценам в разных регионах страны.

