05 марта, 15:57

Спорт

Лыжник Коростелев завоевал серебро в масс-старте на молодежном чемпионате мира

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российский лыжник Савелий Коростелев завоевал второе место на чемпионате мира среди спортсменов не старше 23 лет в норвежском Лиллехаммере. Он уступил немцу Элиасу Кеку, сообщает ТАСС.

Спортсмены соревновались в масс-старте на 20 километров свободным стилем. Немец, занявший первое место, преодолел дистанцию за 43 минуты 32,5 секунды. Россиянин отстал на 0,3 секунды.

Бронзу забрал с собой представитель Канады Хавьер Маккивер, который отстал Кека на 0,6 секунды.

На марафонской гонке классическим стилем на зимних Олимпийских играх Коростелев стал пятым. При этом тройку лучших вошли представители Норвегии.

Коростелев отстал от победителя на 3 минуты 16 секунд. Он охарактеризовал свое состояние после соревнований словом "убит". Как указал лыжник, для него не имеет значения, что на последнем отрезке он пропустил французского спортсмена.

