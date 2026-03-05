Vogue заявил, что джинсы из 2000-х обязательно должны быть в гардеробе

Фото: depositphotos/kalinovsky

Джинсы из 2000-х с низкой посадкой в 2026 году должны быть в гардеробе как у женщин, так и у мужчин. Об этом сообщается на официальном сайте Vogue France.

Уточняется, что сейчас такие модели вновь обрели популярность и вдохновили знаменитых дизайнеров. Например, на показе бренда Alexander McQueen джинсы с низкой посадкой сочетали с кроп-топом с бахромой и приталенной толстовкой с объемными плечами.

Также продемонстрировали этот предмет гардероба такие марки, как Ann Demeulemeester и Vetements. В их новых коллекциях появились элементы стиля 2000-х годов, который сейчас стал особенно популярен среди зумеров. Они нередко выкладывают в соцсети фото в образах, вдохновленных этим десятилетием "безвкусного шика".

Также редакторы журнала Vogue считают, что в 2026-м трендом станет одежда, вдохновленная стилистикой начала XIX века. Речь идет о направлении "редженсикор" (regencycore), основанном на моде эпохи Регентства в Англии.

Наиболее популярными в то время были объемные рукава, силуэты с завышенной талией и квадратные вырезы. Одежду дополняли бархат, перья, длинные перчатки и жемчуг.

