Дизайнер Быкова: "цвет года" выбрали с учетом текущей ситуации и настроений в мире

"Бесхарактерный цвет": почему Cloud Dancer стал оттенком 2026 года

Американский институт цвета Pantone объявил цветом 2026 года оттенок белого под названием "Облачный танцор" (Cloud Dancer). Почему выбрали именно его и зачем вообще это нужно, разбиралась Москва 24.

"Возвышенный белый"

Фото: pantone.com

Исследовательский центр Pantone Color Institute объявил главный цвет 2026 года. Им стал оттенок белого под названием 11-4201 "Облачный танцор" (Cloud Dancer). Согласно описанию, это "возвышенный белый", который служит символом успокоения, заново открывая ценность тихого размышления. Эксперты отметили, что этот оттенок "поощряет истинное расслабление и фокус, позволяя разуму бродить, а творчеству дышать".

"Cloud Dancer помогает нам услышать голос нашего внутреннего "я" и сосредоточиться", – подчеркнула глава Pantone Литрис Эйсман.

"Главный цвет" институт объявляет с 2000 года: это служит ориентиром для специалистов в таких областях, как мода, полиграфия, дизайн интерьеров и кинопроизводство, формируя визуальные тренды. К примеру, цветом 2025 года стал оттенок шоколадного Mocha Mousse.

Эксперт моды и стилист Владислав Лисовец в беседе с Life.ru отметил идеальное соответствие оттенка Cloud Dancer текущим общественным настроениям.

Сам по себе это абсолютно бесхарактерный цвет, такой проходящий, назовем его так, поэтому я думаю, что у каждого в гардеробе есть что-то приблизительно такого цвета.
Владислав Лисовец
эксперт моды и стилист

По его словам, цвет универсален и подходит для любого сезона, а в условиях Москвы белые вещи приобретают похожий "облачный" оттенок.

Стилист также предположил, почему был выбран именно этот цвет. По его словам, "весь мир устал от того, что происходит" и все хотят чего-то чистого, спокойного, простого и нераздражающего.

"Маркер тенденций"

Фото: pantone.com

Цвет года выбирается на основе комплексного анализа множества факторов, которые до конца не раскрыты. Это не рекомендация для дизайнеров, а скорее прогностическая оценка центра Pantone, который изучает текущую ситуацию и общемировые настроения, рассказала Москве 24 дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова.

"Такой выбор нередко вызывает дискуссии. Объявленный облачно-белый цвет стал для многих неожиданностью, поскольку за последние годы преобладали яркие и насыщенные тона. Подобный нейтральный оттенок выбирается редко", – рассказала Быкова.

Она уточнила, что объяснение этому может крыться в естественной цикличности трендов. После волны ярких, даже агрессивных цветов, привлекающих внимание, часто наступает фаза спокойствия и сдержанности.

Это характерно для многих сфер, включая моду и дизайн. Хотя нейтральные тона традиционно считаются фоновыми и неприметными, после длительного доминирования сочных палитр именно спокойный оттенок может производить эффект новизны и выделяться. ​​​​​​​Точную причину выбора назвать сложно, но то, что он вызвал удивление в профессиональной среде, – факт.
Юлия Быкова
дизайнер интерьеров, декоратор

"Что касается влияния на индустрию дизайна и жизнь людей в целом, то "цвет года" не является обязательным к применению предписанием. Для дизайнеров это в первую очередь маркер актуальных тенденций, который важно знать, но не обязательно строго следовать ему. Массового перехода на этот конкретный оттенок в интерьерах не произойдет", – пояснила дизайнер.

По ее словам, облачно-белый и подобные ему нейтральные тона давно популярны как практичный и универсальный фон, особенно в оформлении квартир для аренды, где чаще всего запрашивают спокойную гамму.

"Их востребованность в жилых пространствах останется стабильной, но резкого всплеска не случится, иначе это привело бы к излишней унификации проектов", – добавила она.

Стоит учитывать и разницу в динамике между модой и интерьерным дизайном, пояснила дизайнер. В одежде тренды сменяют друг друга быстро и циклично. Интерьер же рассчитан на долгие годы, поэтому "цвета года" редко напрямую и немедленно влияют на ремонт.

"Как правило, прогнозы крупных агентств начинают заметно отражаться в интерьерах с отсрочкой в год или два, а нередко и вовсе становятся частью более плавных и долгосрочных тенденций", – заключила Быкова.

Кроме того, дизайнер Ксения Кузнецова рассказала о практическом применении оттенка Cloud Dancer. По словам эксперта, "облачный танцор" представляет собой универсальный и вневременной цвет.

Его можно применять как основу для дизайн-проекта, используя как в отделке, так и в акцентах: мебели, декоре, домашнем текстиле. Оттенок привнесет в интерьер респектабельности и утонченности. При этом его можно использовать в абсолютно разных стилях, будь то ар-деко, минимализм или современная классика.
Ксения Кузнецова
дизайнер

С практической точки зрения, по словам дизайнера, цвет является многофункциональным. Он подходит как для просторных помещений, так и для комнат с ограниченным метражом, поскольку визуально расширяет пространство, добавляет "воздуха" и легкости.

Также дизайнер рекомендовала Cloud Dancer для помещений с недостаточным естественным освещением, так как светлый оттенок поможет компенсировать нехватку дневного света. По мнению эксперта, это решение позволит сохранить актуальность интерьера на долгий срок.

