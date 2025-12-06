Форма поиска по сайту

06 декабря, 12:15

Система для госзакупок Москвы вошла в число лучших в сфере цифровой экономики

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Единая автоматизированная информационная система торгов Москвы (ЕАИСТ) получила премию ComNews Awards в номинации "Лучшее региональное цифровое решение в государственных закупках", рассказала заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Вице-мэр подчеркнула, что премией ежегодно отмечаются наиболее эффективные отечественные проекты.

"Создание ЕАИСТ позволило перевести закупки города в электронный вид. Сегодня она является основой столичной контрактной системы. Более чем за 20 лет работы в ней было размещено почти 6 миллионов контрактов", – отметила Багреева.

По ее словам, ЕАИСТ обменивается данными почти с 50 информационными системами, в том числе федерального уровня. Там взаимодействуют около 3 тысяч заказчиков и свыше 390 тысяч поставщиков, а каждую минуту осуществляется более 800 тысяч транзакций.

В свою очередь, руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что система позволяет столичному правительству оперативно обрабатывать и анализировать огромный массив данных.

"Одно из эффективных решений, внедренных в системе, – применение типовой документации. В настоящее время используется 485 таких комплектов, что не только ускоряет и упрощает процесс закупок, но и помогает свести к минимуму ошибки", – пояснил Пуртов.

Он указал, что это также помогает обеспечить понятные и прозрачные правила заключения контракта.

Система использует отечественные программные решения и обеспечивает автоматизацию процессов закупок. В работу службы технической поддержки ЕАИСТ внедрен ИИ, который может вести диалог с пользователем и давать ответы со ссылкой на источник информации.

Ранее стало известно, что число предпринимателей, зарегистрированных на столичном портале поставщиков, превысило 390 тысяч. С начала года их количество увеличилось на 40 тысяч. Более 90% из них – представители малого и среднего бизнеса. Самыми активными стали бизнесмены из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

