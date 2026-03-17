17 марта, 07:51

Горнолыжник Бугаев объяснил успехи команды РФ на Паралимпиаде в Италии

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Паралимпийцам помогли тренировки с олимпийцами на Кубке России, чтобы набрать форму и завоевать много медалей на Играх в Италии, рассказал ТАСС двукратный победитель Паралимпиады, горнолыжник Алексей Бугаев.

Он отметил, что решение соревноваться с олимпийцами в период отсутствия международных стартов "было правильным" и что его принял старший тренер Александр Назаров. Бугаев объяснил, то в ходе тренировок они тянулись за людьми, которые "чуть быстрее" катаются на лыжах.

"Мы свой уровень за счет этого поддержали и подняли, вернулись в боевой готовности, за счет чего удалось пополнить медальную копилку сборной", – заключил спортсмен.

Российская сборная заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр, которые прошли в Италии. На счету российских атлетов 8 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых медали.

Россию на Играх представляли шесть спортсменов – горнолыжники Варвара Ворончихина и Бугаев, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Они выступили под национальной символикой впервые за последние 12 лет.

В Кремле сообщили, что Владимир Путин вместе со всей страной радуется успешному выступлению российских паралимпийцев. Глава государства направил поздравительные телеграммы всем спортсменам, занявшим призовые места на Паралимпиаде в Италии.

