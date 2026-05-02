Собянин: ПВО сбила один БПЛА, летевший на Москву

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один вражеский беспилотник на подлете к Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

Со слов градоначальника, к месту падения фрагментов уже прибыли специалисты экстренных служб. Информации о возможных разрушениях не приводится.

Дрон стал шестым по счету, уничтоженным в субботу, 2 мая, в воздушном пространстве столичного региона. О ликвидации первого мэр проинформировал примерно в 02:23 по местному времени.