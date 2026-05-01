Голикова: число жизненно важных российских лекарств должно достичь 90% к 2030 году

01 мая, 21:37

Голикова: число жизненно важных российских лекарств должно достичь 90% к 2030 году

Число отечественных жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в России должно достичь 90% к 2030 году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе пленарного заседания отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!".

По ее словам, это хорошие показатели. В таком случае страна почти полностью обеспечит себя необходимыми лекарствами.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что столица наращивает объемы производства новейших лекарств. Например, при поддержке города один из резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" произвел 6,3 миллиона упаковок препаратов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Первые медикаменты по контракту с производителем город стал получать еще в 2021 году. На данный момент производственная площадка фирмы наладила выпуск 18 международных непатентованных наименований, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов России.

"Новости дня": новый перечень стратегически значимых лекарств утвердили в России

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

