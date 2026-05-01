Голикова: число жизненно важных российских лекарств должно достичь 90% к 2030 году

Фото: depositphotos/JanPietruszka​

Число отечественных жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в России должно достичь 90% к 2030 году. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе пленарного заседания отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!".

По ее словам, это хорошие показатели. В таком случае страна почти полностью обеспечит себя необходимыми лекарствами.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что столица наращивает объемы производства новейших лекарств. Например, при поддержке города один из резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" произвел 6,3 миллиона упаковок препаратов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Первые медикаменты по контракту с производителем город стал получать еще в 2021 году. На данный момент производственная площадка фирмы наладила выпуск 18 международных непатентованных наименований, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов России.