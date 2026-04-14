14 апреля, 04:26

Общество

Минздрав РФ сформировал новый перечень стратегически значимых лекарств​

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Минздрав РФ подготовил обновленный перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), производство которых должно быть локализовано на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Новый список насчитывает 206 позиций и разделен на две части: в первую включен 61 препарат, во вторую – 145 лекарственных средств.

По сравнению с ранее действовавшим списком, содержавшим 215 международных непатентованных наименований, из обновленной версии исключены девять позиций. В их числе антибиотик "Бензатина бензилпенициллин", препарат для лечения гипертензии "Бозентан", противоопухолевые средства "Прокарбазин" и "Фактор некроза опухоли альфа-1", тромболитики "Проурокиназа" и "Тенектеплаза", противовирусные препараты для терапии гепатитов "Пэгинтерферон альфа-2а" и "Цепэгинтерферон альфа-2b", а также "Эпинефрин" (адреналин).

Отмечается, что новый список был сформирован ведомством по итогам заседания межведомственной комиссии.

Федеральная антимонопольная служба России согласовала снижение цен на 7 распространенных лекарственных препаратов. После введенных изменений стоимость препарата "Полиоксидоний" уменьшена на 37%, "Перекиси водорода" – на 11%, "Периндоприла" – на 45%, "Морфина" – почти на 50%, а "Сафнело" – на 22%.

медицинаобщество

