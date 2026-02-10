Форма поиска по сайту

10 февраля, 16:20

Еще два препарата могут войти в перечень жизненно важных в РФ

Фото: depositphotos/oskaphoto

В перечень жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в России могут внести препарат "Будесонид+Сальбутамол". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Состоялось очередное заседание комиссии по формированию перечня жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов <…> рассмотрены два лекарственных препарата "Будесонид+Сальбутамол" и "Трастузумаб дерукстекан", – говорится в сообщении.

Уточняется, что первый препарат применяется для снятия симптомов и приступов удушья. Это позволяет снизить риск обострений и летальных исходов при применении базисной терапии. Оба компонента препарата входят в действующие клинические рекомендации.

При этом назначение второго препарата должно рассматриваться для узкой группы пациентов с метастатическим раком молочной железы. Сейчас он отсутствует в утвержденных клинических рекомендациях, а его назначение возможно только решением врачебного консилиума и комиссии.

Последняя рассматривает клинические и фармако-экономические преимущества при диагностике, лечении или реабилитации заболеваний. Учитывается стоимость терапии заболевания в сравнении со стоимостью терапии аналогами, включенными в перечень ЖНВЛП.

Ранее сообщалось, что в России с 24 февраля расширится перечень жизненно важных лекарств. Новые позиции в нем предназначены в том числе для лечения пациентов с орфанными, хроническими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями. Лекарства из списка доступны пациентам в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Новый перечень жизненно важных лекарств начнет действовать в России с 24 февраля

