02:30

Общество

Обновленный перечень жизненно важных лекарств заработает в России с 24 февраля

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

В России с 24 февраля расширится перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП). Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Новые позиции в перечне предназначены для лечения пациентов с орфанными, хроническими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями. Речь идет о следующих препаратах: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт.

Леонов указал на приоритет обеспечения россиян отечественными медикаментами. По его словам, сейчас уже более 80% препаратов из перечня производятся в России.

Лекарства из списка ЖНВЛП доступны пациентам в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), а их стоимость контролируется государством. Всего в актуальной редакции перечня содержится 827 лекарственных средств. Из них полный цикл производства или выпуск с готовой лекарственной формы налажены в стране для 666 препаратов.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Он будет проводиться в течение 3 лет, с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. В этот период аптеки смогут продавать лекарства через передвижные пункты.

политикамедицинаобщество

