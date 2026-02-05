Вэнс заявил, что США готовы искать точки соприкосновения с Россией

Фото: ТАСС/AP/Kevin Wolf

Администрация президента США Дональда Трампа готова искать точки соприкосновения с Россией, несмотря на сохраняющиеся фундаментальные разногласия. Об этом заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью журналистке Мегин Келли.

По его словам, в первую очередь речь идет об урегулировании украинского кризиса. Вэнс подчеркнул, что внешняя политика новой администрации строится на основе национальных интересов, а не на идеологическом делении стран на "друзей" и "врагов".

Он подчеркнул, что Вашингтон открыт к взаимодействию с оппонентами по тем вопросам, где интересы сторон объективно совпадают. По его мнению, такой подход контрастирует с политикой предыдущих администраций США, которые сводили диалог с Москвой к минимуму на фоне конфликта на Украине.

"Мы можем во многом не соглашаться с Россией, но в чем-то мы согласны. Я действительно считаю это фундаментальной переориентацией", – добавил Вэнс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры между Москвой и Вашингтоном являются сложнейшей работой в сложнейших условиях. По ее словам, эта работа ведется многопланово, многоуровнево и по разным направлениям.