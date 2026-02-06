Форма поиска по сайту

06 февраля, 12:12

Политика

Комитет ГД одобрил повышение штрафов за уклонение мигрантов от медосвидетельствования

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате в первом чтении принять законопроект, повысив штрафы для мигрантов, уклоняющихся от обязательного медицинского освидетельствования, следует из решения комитета.

Рассмотреть документ в первом чтении комитет предлагает 10 февраля. Согласно инициативе, за отказ или уклонение от прохождения медобследования для иностранных граждан будет установлена повышенная ответственность.

Нарушителям грозит административный штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей с последующим административным выдворением за пределы России. Если штраф не будет уплачен в установленный срок, его размер может быть удвоен.

Кроме того, законопроект вводит отдельную ответственность за нарушение установленного порядка проведения медицинского освидетельствования мигрантов на предмет употребления наркотических средств. За подобные нарушения может быть назначен штраф до одного миллиона рублей.

Законопроект, которым предлагается установить для мигрантов единый срок прохождения медицинского освидетельствования – в течение 30 календарных дней со въезда в страну, был внесен в Госдуму 16 января. Вместе с тем предлагается запретить медорганизациям передавать третьим лицам права и обязанности по оформлению медзаключений и проведению медосвидетельствований.

политикаобщество

