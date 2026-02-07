Фото: kremlin.ru

Евросоюз и НАТО делают опасные шаги, которые приближают их к прямому военному конфликту с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на встрече с активистами правящей партии.

"Каждую неделю происходит что-то, что приближает нас к войне", – цитирует его ТАСС.

Орбан считает, что генсек НАТО Марк Рютте хотел бы видеть на Украине солдат в военной форме и символикой НАТО и Евросоюза. Премьер Венгрии напомнил, что объединение "готовится к вступлению в войну к 2030 году".

"Таким образом, период 2026–2030 годов будет самым рискованным в нашей жизни", – резюмировал Орбан.

Политик напомнил, что Москва не соглашалась на отправку западных сил на Украину, поэтому в случае появления войск НАТО или Евросоюза на украинской территории Европа сразу же вступит в войну с Россией. Орбан считает, что Брюссель будет давить на все страны, чтобы они приняли участие в конфликте.

При этом премьер подтвердил, что Будапешт не будет участвовать в этих планах и сделает все возможное, чтобы Венгрию не втянули в конфликт на территории соседней Украины.

НАТО всерьез готовится к войне с Россией, о чем свидетельствуют заявления европейских лидеров, сообщал ранее глава российского МИД Сергей Лавров. Он приводил в пример главу евродипломатии Каю Каллас, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, лидера Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и генсека НАТО Марка Рютте.

В это же время большинство стран Запада стремится продолжать использовать Украину для вооруженного противостояния с Россией, а в головах и планах европейских лидеров сохраняется идея нанести стратегическое поражение Москве, указывал Лавров.

