11 февраля, 10:19

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за надвигающегося снегопада. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать с 09:00 четверга, 12 февраля, до 09:00 пятницы, 13 февраля. В этот период ожидается снег, а местами в Подмосковье не исключен сильный снегопад. Также не исключено налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ранее в столице из-за гололедицы объявили аналогичный уровень погодной опасности. Для Московской области такое же предупреждение оказалось продлено до 23:00 воскресенья, 15 февраля.

До этого синоптики рассказывали, что астрономическая весна начнется 22–23 марта, после чего еще предстоит дождаться начала метеорологической весны.

Таким образом, весна придет в столицу не раньше конца следующего месяца. Однако, указывали специалисты, обычно астрономическая и метеорологическая весна начинаются почти одновременно.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

