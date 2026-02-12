Исследование: россияне планируют дарить полезные презенты на 14 февраля

Фото: 123RF.com/yanalyso

Большинство россиян подарят своим партнерам полезные презенты ко Дню всех влюбленных. Об этом говорится в совместном исследовании сети магазинов Fix Price и РОМИР, которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, 14 февраля остается в основном праздником для молодежи. И несмотря на то, что он посвящен романтическим отношениям, многие будут стараться дарить полезные презенты.

Практичные решения оказались самым популярным выбором среди респондентов (37%): они планируют преподносить то, что соответствует увлечениям партнера.

В свою очередь, почти каждый третий (30%) выберет совместный поход в ресторан, кино или на концерт. Причем наиболее ярко этот тренд выражен среди жителей Санкт-Петербурга, где культурная программа на 14 февраля планируется у 40% опрошенных.



Конфеты и валентинки сохраняют востребованность, оставаясь символом праздника у 27%, а каждый четвертый преподнесет второй половине то, что связано с уютом – предметы интерьера, посуду или мягкие игрушки.





из результатов исследования Отдельный тренд – подарки своими руками. Их планируют дарить 11% опрошенных, причем женщины проявляют творческий подход в три раза чаще мужчин (16% против 5%).

Что касается самого отношения к презентам на такой праздник, то для 57% опрошенных россиян это не имеет особого значения.

"Значительная доля россиян (38%) заявила, что не ждет подарка, так как не считает этот день праздником. Больше всего скептиков среди старшего поколения 55+ (54%) и жителей Дальнего Востока (60%)", – отметили аналитики.

В свою очередь, почти для каждого третьего (29%) важнее знак внимания, чем серьезный подарок. При этом среди респондентов 25–34 лет таких романтиков больше – 36%. А каждый пятый думает, что наличие подарка совсем не обязательно, но его наличие поможет поднять настроение. И только 8% опрошенных ожидают серьезных презентов и расстроятся, если не увидят желаемого. Чаще всего это характерно для молодежи 18–24 лет (24%).

