Исследование: более 70% москвичей верят в вечную любовь

Фото: 123RF/jazzz923

Свыше 70% жителей столицы верят в любовь на всю жизнь, говорится в исследовании сервиса Mamba, которое есть в распоряжении Москвы 24.

Аналитики выяснили, что каждая пятая жительница и каждый третий житель столицы думают, что любили один раз в своей жизни. При этом последние вдвое чаще признаются, что никогда не были влюблены.



из результатов исследования Большинство опрошенных в Москве (74%) верят в вечную любовь. 44% мужчин и 48% женщин уверены, что она существует, знают такие пары и хотят так же. И еще 34% мужчин и 22% женщин считают, что это редкое явление, но тоже надеются однажды влюбиться навсегда.

При этом большинство москвичей считают главным "убийцей" отношений измену – так ответили 68% женщин и 71% мужчин. И те и другие ставят на первое место в паре доверие и честность, однако чуть больше половины опрошенных женщин считают, что в отношениях обязательно нужно уметь договариваться (51%), в то время как мужчины чаще подчеркивают значимость поддержки и секса (по 37%).

"Любопытно, что горожане ценят в любви честность и страсть, тогда как общие интересы и хобби почти не имеют значения – лишь 4% считают их важными для сохранения отношений", – отметили аналитики.

Однако в вопросе, какая любовь сильнее – первая или последняя, мнения москвичей расходятся. Мужчины чаще голосуют за первую, объясняя это чистотой и романтичностью чувств (19%). А женщины отдают предпочтение последней, более зрелой и осознанной (24%).



из результатов исследования Когда респондентам из Москвы предложили выбрать: найти последнюю в своей жизни любовь или заново испытать первую, большинство оказалось на стороне последней: 86% женщин и 83% мужчин выбрали именно ее, тогда как вернуться к первой захотели лишь 14% женщин и 17% мужчин.

Ранее стало известно, что 14 пар отметили юбилей супружеской жизни на форуме "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе. На торжестве чествовали тех, кто прожил в браке более 40 лет.