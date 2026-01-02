Президент Молдавии предоставила молдавское гражданство восьмерым россиянам

Фото: depositphotos/luckyuran

Президент Молдавии Майя Санду предоставила молдавское гражданство 8 россиянам, сообщило молдавское издание "Еnewsmd" со ссылкой на администрацию главы государства.

Уточнялось, что среди них – сын солиста группы "Би-2" Федор Бортник и пианист Глеб Колядин.

В мае 2024 года Санду подписала документ о выдаче молдавского гражданства участникам группы "Би-2" и их близким. Руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел отмечал, что страна открыта и гостеприимна для людей, которые выбирают мир, дружбу и уважение.

Они подали запрос на получение гражданства Молдавии 23 апреля того же года. Тогда Бэлуцел утверждал, что Молдавия готова выступить в защиту достоинства и свободы слова других людей.