11 марта, 16:58

Технологии

iPhone 18 Pro Max может оказаться толще предыдущей модели

Фото: macrumors.com

Будущий iPhone 18 Pro Max может оказаться немного толще по сравнению с 17-м поколением. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Ice Universe.

По данным источника, толщина устройства составит около 8,8 миллиметра, тогда как у модели iPhone 17 Pro Max она составляет 8,75 миллиметра. Разницу объяснили изменениями в аппаратной части смартфона.

Другой инсайдер Instant Digital ранее сообщал, что конструкционные изменения могут привести к увеличению массы устройства. По его оценке, вес iPhone 18 Pro Max может превысить 240 граммов, что сделает его самым тяжелым смартфоном Apple со времен iPhone 14 Pro Max.

Одной из причин увеличения габаритов может стать более емкий аккумулятор. По слухам, новинка получит батарею емкостью примерно 5 100–5 200 мАч. При этом в версии iPhone 17 Pro Max с eSIM используется аккумулятор на 5 088 мАч.

При этом известно, что Apple не планирует менять размер дисплея устройства, смартфон сохранит экран диагональю 6,9 дюйма.

Ранее Apple представила свой самый доступный смартфон – iPhone 17e. Внешне модель претерпела незначительные изменения, но по сравнению с предшественником она обладает более мощным процессором, поддержкой беспроводной зарядки и увеличенным объемом памяти.

Москвичи пожаловались на европейские зарядки для техники Apple

