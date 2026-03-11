Автоэксперт Попов: летние шины обойдутся от 6 до 40 тыс руб в 2026 году

Жителям столицы не стоит менять зимние шины на летние раньше апреля, предупредили синоптики. Какую резину выбрать и сколько это будет стоить в 2026 году – в материале Москвы 24.

Еще не пора?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водителям из столичного региона пока рано менять зимнюю резину на летнюю – в марте сохраняются ночные заморозки и высока вероятность возвращения холодов. Об этом агентству "Москва" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Сейчас говорить об устойчивом переходе через 0 градусов, увы, не приходится. У нас будут ночные слабоотрицательные температуры, но это все равно говорит о возможности образования льда. Днем и вечером все тает, а к утру местами, где есть лужи, вода превращается в лед – это во-первых. Во-вторых, нет гарантии, что до конца месяца не будет довольно существенного понижения температуры с возвратом морозов до минус 5–10 градусов.

Шувалов отметил, что в ближайшие 5–7 дней сильных морозов не прогнозируется, однако март остается неустойчивым месяцем с зимним характером. Поэтому специалист посоветовал не торопиться со сменой шин раньше апреля.

Повременить с заменой покрышек порекомендовали и в столичном департаменте транспорта. В ведомстве также связали это с тем, что температура пока не достигла устойчивых плюсовых значений и все еще остается нестабильной.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Москвой 24 отметил, что время для этой процедуры зависит не от календарного месяца.

"Существуют критерии для смены резины, когда среднесуточная температура держится на уровне 4–6 градусов в течение минимум недели. Это значит, что ночные температуры не должны опускаться ниже нуля (допустимый максимум – минус 1), а дневные должны быть существенно выше, например 10–12 градусов", – подчеркнул он.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Для тех, кто сомневается, есть простой ориентир: можно посмотреть на работников коммунальных служб. У них температурный критерий – 8 градусов, после которого техника переходит на летний режим (например, устанавливаются поливомоечные машины).

При этом эксперт призвал помнить о метеорологических "качелях", когда из-за сюрпризов погоды колеса могут оказаться не по сезону. В таких случаях нужно корректировать скорость и дистанцию или вовсе не выезжать, отметил он.

Как выбрать резину?

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Главное отличие зимней резины от летней заключается в составе смеси, обратил внимание Дмитрий Попов.

"В первой больше каучука, во второй – сажи. Поэтому при теплой погоде зимняя резина становится мягкой, расползается и автомобиль теряет траекторию в поворотах. Летняя же на морозе дубеет и плохо балансируется", – пояснил он.

При выборе колес эксперт порекомендовал рассмотреть шины российских производителей: для ограниченного бюджета это хорошее сочетание цены и качества.

"Я сам зиму отъездил на шинах, произведенных во Всеволожске. Летние у меня штатные китайские, поскольку автомобиль произведен в этой стране. К ним серьезных претензий нет, кроме того, что они шумные. В бюджетном сегменте неплоха шина из Нижнекамска", – сказал он.

По словам эксперта, отличаются качеством и покрышки, произведенные в Сербии.

"Очень стойкие, с правильной смесью и хорошим рисунком протектора. Если бюджет позволяет, параллельный импорт колес продолжается, подорожала только логистика", – добавил Попов.

Он отметил, что рисунок протектора стоит выбирать под свои задачи. Если водитель ездит по скоростным трассам, нужен асимметричный рисунок, хорошо отводящий воду при быстрой езде. Если преимущественно по городу – подойдет симметричный, с упором на устойчивость в поворотах.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Стоимость варьируется в зависимости от страны производства и состава – на сегодняшний день можно приобрести колесо как за 6 000 рублей, так и за 40 000.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр отметил, что за слишком дешевой резиной гнаться не стоит.

"Она может не отработать так, как нужно. Хорошая качественная резина в теплое время года должна быть устойчивой на дороге, не "плыть" и эффективно отводить влагу, предотвращая аквапланирование", – пояснил эксперт Москве 24.

По его словам, для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек, особенно индекс скорости. К примеру, можно случайно купить грузовую резину с низким индексом скорости и жесткой боковиной, что будет ошибкой, пояснил Хайцеэр.

Он подчеркнул, что российские производители вполне успешно заместили ушедшие бренды, и рекомендовал обратить внимание на них в случае ограниченного бюджета.

"Мировые лидеры делают резину лучше, но все упирается в размер кошелька. Сложности возникают с низкопрофильной резиной (от R22 и выше) – здесь отечественного производителя можно не найти. Китайская резина бывает разной, но низкая цена всегда коррелирует с плохим качеством", – подчеркнул специалист.

При этом рейтинга стран-производителей, по словам Хайцеэра, не существует.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС Лидеры в разработке последних моделей – немцы, французы, итальянцы, у которых в этом большой опыт. Важно, из каких компонентов сделана резина: натуральный каучук дорожает, искусственные компоненты тоже влияют на стоимость. Чем полнее реализованы технологические разработки, тем резина лучше.

Эксперт уточнил, что срок службы резины составляет порядка 5 лет. Даже если она не стерлась, ее сцепные свойства утрачиваются: шины дубеют от времени, солнечного света, неправильного хранения.

"Поэтому, покупая резину, обязательно надо смотреть на дату выпуска. Идеально – приобретать покрышки текущего года выпуска. Резина 2–3–4 лет – не рекомендуется. Б/у я вообще никогда не советую покупать. Если только не нужно заменить одно колесо: тогда нужно искать точно такое же, того же года выпуска и с похожим износом. В противном случае надо менять парные колеса", – добавил он.

Специалист напомнил, что на полноприводном автомобиле все четыре колеса должны быть одинаковыми.

"Чем ниже профиль и больше размер, тем выше цена. Многие покупатели китайских автомобилей бывают обескуражены: машина бюджетная, а колеса R19 или R20. Раньше же R16–17 были пределом мечтаний. Теперь к этому нужно быть готовым – и сами колеса, и диски к ним стоят значительно дороже", – указал представитель НАС.

Также он рассказал о ценах на шиномонтаж в 2026 году. По словам Хайцеэра, все зависит от размера колес: например, замена R15–16 может стоить 2 500–3 000 рублей за комплект, тогда как за R20–22 могут взять и 20 000.

"Предположу, что средняя цена за комплект будет около 4–5 тысяч рублей, но это очень примерно", – отметил Хайцеэр.

Автоэксперт Максим Едрышов в разговоре с Москвой 24 рекомендовал при выборе покрышек учитывать мнение специалистов, что поможет соблюсти баланс между ценой и практичностью.

"Большинство автовладельцев при выборе летних шин подходят утилитарно – смотрят на стоимость. С зимней есть дилемма – шипы или "липучка". С летней все проще: современные шинные составы достаточно универсальны и хорошо держат дорогу", – сказал он.





Максим Едрышов автоэксперт Если хочется подойти к выбору основательно, можно заглянуть в специализированные источники: эксперты периодически проводят тесты на шумность, тормозной путь и другие параметры. Это особенно актуально сейчас, когда на рынке появилось много новых для российского потребителя брендов, в основном китайских. Они конкурируют по цене и обычно стоят дешевле.

При этом важно смотреть на состав: если резина слишком мягкая, будет повышенный износ протектора и ее хватит на меньшее время. Если жесткая – прослужит дольше, но будет шумновата.

В то же время Едрышов дал совет тем, кто собирался весной купить зимние шины на будущий сезон в надежде сэкономить. По его словам, большие скидки в этом случае можно было встретить лет 10 назад. Однако сейчас цена держится примерно на одном уровне весь год, заключил эксперт.

