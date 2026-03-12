Форма поиска по сайту

12 марта, 06:12

Общество

Переменная облачность ожидается в Москве 12 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, 12 марта, информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 9 до 11 градусов тепла, по области – от 7 до 12 градусов. Ночью температура в столице может опуститься до 0 градусов, а в Подмосковье – до минус 2 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, которая ожидается на дорогах утром и ночью. Предупреждение будет действовать до 09:00 субботы, 14 марта.

Снег в Москве полностью растает не раньше начала апреля. По словам синоптиков, в оставшиеся дни марта возможны похолодания, которые могут замедлить таяние покрова.

Москвичей предупредили о весеннем нашествии клещей и комаров

