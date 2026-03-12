Форма поиска по сайту

12 марта, 04:32

Политика
Посол Мирошник: Киев хочет устроить энергоблокаду Белгорода

В МИД заявили, что Украина пытается устроить энергоблокаду Белгорода

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Украина систематически пытается устроить энергетическую блокаду Белгорода с помощью регулярных обстрелов города. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что на сегодняшний день прифронтовые территории РФ находятся под постоянными ежечасными обстрелами и ударами ВСУ. При этом каждый третий пострадавший – житель Белгородской области.

"Украина использует максимум своих возможностей, во-первых, для того чтобы создать энергетическую блокаду города (Белгорода. – Прим. ред.), то есть они методично стремятся наносить удары, гибридные удары ракетно-дронные по энергетике, стремясь просто выключить город. Когда среди ночи воет сирена, ты видишь, что наносятся удары, и одномоментно какие-то районы города просто отключаются", – цитирует Мирошника ТАСС.

Однако противнику не удастся осуществить свои планы, заявил посол. Он указал на работу аварийно-восстановительных бригад, которые возвращают электричество в отключенные районы спустя несколько часов, а также разворачивают пункты обогрева для всех нуждающихся.

Мирошник добавил, что международное право не имеет значения для Киева при атаках на территорию России, что очень хорошо прослеживается в систематических обстрелах Белгорода. Главная цель Украины на сегодня заключается в том, чтобы войти во внутреннюю повестку РФ, напугать население и найти рычаги давления на настроение населения, подчеркнул представитель МИД.

Ранее украинские войска произвели массированную ракетную атаку по Белгороду и прилегающим округам. В результате ударов никто из местных жителей не пострадал. Основной ущерб получили объекты энергетической инфраструктуры региона.

За неделю из-за ударов ВСУ по энергообъектам в российских регионах без света остались почти 500 тысяч абонентов. Украинские формирования целенаправленно атаковали узловые подстанции, от которых зависит энергоснабжение сразу нескольких районов.

Новости регионов: МЧС направило электростанции в Белгородскую область после обстрела

