Директор ФСБ заявил, что уровень террористических угроз со стороны киевского режима вырос

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Планируемые Киевом и его зарубежными кураторами террористические операции против России стали более сложными и обеспечены на более высоком уровне. Об этом заявил в интервью "Российской газете" по случаю 20-летия Национального антитеррористического комитета (НАК) директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Нам (России. – Прим. ред.) противостоят спецслужбы Украины и их зарубежные "кукловоды", которые уже, видимо, потеряли чувство реальности от мнимой "вседозволенности". Это принципиально иной, более высокий уровень террористических угроз", – отметил директор ФСБ.

По его словам, в состав забрасываемых на российскую территорию ДРГ входят кадровые военнослужащие украинских спецорганов и сил спецопераций, подготовленные к работе за фронтом.

При этом агентура иностранного разведывательного сообщества нацелена на создание подпольных сетей, их снабжение и разведку в окружении объектов потенциальных посягательств. Он также отметил, что общий уровень разведывательного и технического обеспечения противника, который "совершает точечные удары по гражданскому населению ракетами и беспилотниками", вырос.

Глава ФСБ подчеркнул, что предотвращение террористических актов и оперативное реагирование на них могут быть достигнуты исключительно посредством применения силовых мер, основанных на данных разведки, контрразведки и результатах оперативно-разыскной деятельности. Он также отметил, что отсутствие своевременно созданной общегосударственной системы противодействия терроризму значительно усложнило бы текущую работу.

Ранее сообщалось, что российские правоохранители задержали 159 подростков за последние 3 года за диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уточнил, что все задержанные были привлечены к уголовной ответственности. По его словам, вербовка подростков осуществляется из-за рубежа. Злоумышленники обещают им денежное вознаграждение, однако, как правило, исполнители не получают деньги по итогам диверсий.